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Из‑за пандемии смертность от наркотиков увеличилась почти на 40%

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

В 2020 году на 37,5% увеличилось количество россиян, умерших от наркотиков. Пандемия коронавируса приводит к росту потребления алкоголя и наркотиков по всему миру, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

За ковидный год скончалось 7316 человек по сравнению с 4569 погибших годом ранее. В 2016–2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4 — 4,8 тыс. человек.

От причин, связанных с алкоголем в 2020 году умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019-м. По данным американского Института измерения и оценки здоровья, это связано с тем, что пандемия оказывает на людей психологическое влияние, что приводит не только к увеличению потребления алкоголя, но и усугублению психических расстройств.

Кроме того, в прошлом году на 2% выросло потребление водки в России на душу населения. Лидером по этому показателю стала Сахалинская область, где на душу населения пришлось 12,4 литра напитка в год.

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