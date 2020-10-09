Министр образования Архангельской области задержан за развратную переписку с несовершеннолетними

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по уголовному делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре 2019 года Гнедышев переписывался в соцсетях с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние. Одной из них он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.

В пресс-службе правительства Архангельской области сообщили, что министр также подозревается в незаконном обороте порнографии. Эту информацию в СК не подтвердили, однако заявили о намерении ходатайствовать об аресте задержанного.

Гнедышев был назначен исполняющим обязанности министра Архангельской области в августе 2020 года, когда его предшественник Олег Полухин ушел в отставку. До этого он был заместителем Полухина.

8 октября Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением, рассказали изданию «7×7» в администрации региона.