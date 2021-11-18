В сети появился трейлер фильма «Столкновение». Главную роль в нем сыграл Риз Ахмед

В сети появился первый трейлер фильма «Столкновение», главную роль в котором сыграл актер Риз Ахмед, известный по лентам «Звук металла», «Братья Систерс» и «Веном». Его новая картина выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime 10 декабря.

Ей станет фантастический триллер, рассказывающий об отце двух сыновей, которому предстоит защищать их от неизвестной таинственной угрозы. Мужчина с детьми отправится в опасный путь, во время которого мальчикам придется попрощаться с детством.