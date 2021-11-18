В сети появился трейлер фильма «Столкновение». Главную роль в нем сыграл Риз Ахмед

В сети появился первый трейлер фильма «Столкновение», главную роль в котором сыграл актер Риз Ахмед, известный по лентам «Звук металла», «Братья Систерс» и «Веном». Его новая картина выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime 10 декабря.
Ей станет фантастический триллер, рассказывающий об отце двух сыновей, которому предстоит защищать их от неизвестной таинственной угрозы. Мужчина с детьми отправится в опасный путь, во время которого мальчикам придется попрощаться с детством.
Режиссером ленты выступил Майкл Пирс («Зверь»), он же написал сценарий вместе с Джо Бартоном («Ритуал», «Люди»). Мировая премьера «Encounter» состоялась в начале сентября на кинофестивале в Теллуриде. В фильме снялись Октавия Спенсер, Рори Кокран, Лучан-Ривен Чаухан и Адитья Геддада.
Ранее авторы картины представили тизер-трейлер. В нем герой Ахмеда просит одного из детей считать до 600, а сам отправляется с ружьем отстреливаться от неких врагов. В других кадрах он вспоминает о прошлой мирной жизни и жене, а также обнаруживает пугающие аномалии в собственном теле.