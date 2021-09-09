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Amazon показал тизер-трейлер фильма «Encounter» с Ризом Ахмедом в главной роли

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

В сети появился тизер-трейлер фильма «Encounter», главную роль в котором сыграл актер Риз Ахмед, известный по картинам «Звук металла», «Братья Систерс» и «Веном». Ролик можно найти на канале Movieclips Trailers.

В новой ленте Ахмед сыграл морского пехотинца, который отправился в путешествие вместе со своими двумя маленькими сыновьями. Цель его скитаний в том, чтобы защитить мальчиков от неизвестной таинственной силы.

В тизере-трейлере показан герой Ахмеда, который просит одного из детей считать до 600, пока сам отправляется с ружьем отстреливаться от неких врагов. В других кадрах он вспоминает о прошлой мирной жизни и жене, а также обнаруживает пугающие аномалии в собственном теле.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime 10 декабря, а уже с 3 декабря картину можно будет посмотреть в кинотеатрах. Помимо Ахмеда, в нем появятся Октавия Спенсер, Рори Кокрейн, Люциан-Ривен Чаухан и Адитья Геддада.

Режиссером ленты выступил Майкл Пирс («Зверь»), он же написал сценарий вместе с Джо Бартоном («Ритуал», «Люди»). Мировая премьера «Encounter» состоялась в начале сентября на кинофестивале в Теллуриде. Вскоре ленту также покажут на фестивале в Торонто.

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