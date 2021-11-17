Вышел тизер финальной части мультсериала «Аркейн». Она выйдет 20 ноября

В них, судя по ролику, Ви и Джейс объединятся, чтобы разрушить преступную империю Силко. Обстановка в придуманном мире накалится до такой степени, что избежать войны между городами Пилтовером и Зауном будет практически невозможно.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьей и финальной части мультсериала «Аркейн», созданного по мотивам игры League of Legends. Видео предваряет выход седьмого, восьмого и девятого эпизодов шоу 20 ноября.

На Netflix мультсериал можно посмотреть полностью на русском языке. Он выпущен студией Fortiche Productions и Riot Games. В его создании участвовали Паскаль Шаррю, Жером Комбе, Арно Делор, Эш Брэннон, Алекс Йи и Дени Гриндс.

Среди актеров, озвучивших персонажей, — Хейли Стейнфелд, Элла Пурнелл, Кэти Люнг, Кевин Алехандро, Джейсон Списак, Токс Олагундойе, Джей Би Бланк и Гарри Ллойд.

Первые серии анимационного шоу «Аркейн» появились на стрим-платформе 6 ноября. Они быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте Netflix южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действия которого разворачиваются во вселенной игры League of Legends. Он рассказывает о становлении двух героев в фантастическом мире, где сосуществуют утопический край Пилтовер и пугающий подземный Заун.