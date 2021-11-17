Воры, которым хочется сопереживать: критикам не понравился ремейк «Один дома»

12 ноября состоялась премьера шестой части «Один дома» в мировом прокате и на стриминге Disney+. С момента объявления о начале съемок зрители делились сомнениями, получится ли у авторов ремейка передать дух оригинала из 90-х, а когда вышел первый трейлер, завалили его дизлайками на ютьюбе. В успех не верил и Маколей Калкин, сыгравший озорного мальчика Кевина в культовых фильмах. Перед выходом нового «Один дома» ожидания фанатов были сильно занижены. Их опасения подтвердили кинокритики, которые в своих обзорах советовали не смотреть ремейк, а пересмотреть рождественскую классику. На Rotten Tomatoes фильм собрал всего лишь 18% положительных рецензий, а оценка зрителей и того ниже — всего 14%.

Фабула нынешнего фильма почти в точности повторяет оригинальную: большая американская семья отправляется на новогодние праздники в Токио, но забывает дома восьмилетнего мальчика Макса. Ему предстоит обороняться от грабителей — супружеской пары, которая хочет выкрасть семейную реликвию, которую они считают своей, чтобы расплатиться с многочисленными долгами и выкупить свой дом. Кларисса Локрей, оценка: 1/5 Independent «Они [создатели фильма] сильно напортачили. И на их месте это было легко сделать: найти милого ребенка (Арчи Йейтс, известный по фильму „Кролик Джоджо“), а потом добавить в сценарий несколько комично неправдоподобных способов причинить вред другому человеку». «Новый „Один дома“ все переиначил. Ребенок теперь полный засранец, в то время как грабителей хочется пожалеть. В итоге публика болеет за преступников, хотя на самом деле просто надеется, что фильм выключат и все пойдут спать». Брайан Лаури, оценка: 35/100 CNN «Шестой „Один дома“ — очень непонятный зверь. Это фильм, который в основном копирует тридцатилетний оригинал, но в некоторой степени странно и непродуманно». «Слегка садистский характер оригинальной истории по сценарию Джона Хьюза не совсем подходит для Disney+. Другими словами, если в фильме есть ребенок, это не делает его автоматически идеальным продуктом для бренда. А если „Один дома“ в итоге все же решает напомнить нам о важности семейных ценностей, это не делает его безусловным выбором для того, чтобы убить 90 минут вашего времени».

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Хелен О’Хара, оценка: 40/100 Empire «Проблема в том, что если воры не кажутся ужасными, тогда ловушки выглядят садистскими, а не забавными. Нет никакого удовольствия смотреть, как ребенок из богатой семьи фламбирует ноги и бьет по лицу в целом хорошего человека все более тяжелыми предметами. Возможно, нам стоит утешиться тем, что на этот раз ловушки менее смертоносны». «Бестолковая вариация на тему, которая даже не старается быть хотя бы по глупому смешной и сумеет выдавить из вас лишь несколько улыбок». Кэти Райф, оценка: 50/100 AV Club «Этот „Один дома“ — один из тех сиквелов XXI века, которые больше заботятся об отсылках к оригиналу, чем о предоставлении зрителю аналогичной развлекательной ценности». «В фильме Пэм и Джефф [главные антагонисты] изображены как люди с серьезными финансовыми проблемами. Она работает школьной учительницей, а он безработный. Насилие, которому Макс подвергает их, изображает классовую борьбу. Все, что они хотят, — это вернуть украденное. И все же они злодеи, в то время как этот богатый ребенок, изливающий на них боль с верхнего этажа своего огромного дома, и его семья, которая тратит десятки тысяч долларов в Токио, являются положительными персонажами».

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Мэтт Фаулер, оценка: 60/100 IGN «Хоть мне и было отвратительно смотреть за тем, как богатый ребенок дьявольски издевается над малоимущей парой, которая просто пытается спасти свой дом ради собственных детей, в „Один дома“ немало остроумных и душевных моментов. Арчи Йейтс хорош как новый не по годам смышленый защитник своего логова, но именно Роб Дилейни и Элли Кемпер [актеры в образе налетчиков] играют главные роли и придают ремейку нечто, напоминающее душу. Да, они тупицы, но их история намного интереснее, чем ребенок, засевший в своем особняке с бесконечным запасом нездоровой пищи и газировки». Адам Грэм, оценка: 4-/5 Detroit News «Есть шутки о том, что ремейки никогда не бывают лучше оригинала. Это правда, которая сработала и в этом случае. Но шестой „Один дома“ показал свою уникальность, по-новому взглянул на старую сказку и сохранил дух первых фильмов».