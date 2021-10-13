Трейлер ремейка «Один дома» собрал много дизлайков. Фанаты оригинала объяснили, что с ним не так

Сюжет ремейка в точности повторяет оригинал: большая семья отправляется в Токио на рождественские праздники, но забывает мальчика — и тот остается один, отбив ограбление на свой дом с помощью самодельных ловушек. Разве что главного героя теперь зовут не Кевин, а Макс, и грабят дом пара мужчины и женщины.

12 октября киностудия 20th Century выложила первый трейлер «Один дома» («Home Sweet Home Alone») — перезапуска культовой комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным, вместе с которым выросло не одно поколение. Вот только зрителям новая версия не понравилась — дизлайков у ролика в три раза больше, чем лайков.

Главную роль в фильме сыграл юный актер Арчи Йейтс, известный по фильму «Кролик Джоджо». Можно предположить, что фанаты хотят снова увидеть на экранах того самого Кевина в исполнении Калкина, но этому не бывать — об этом актер написал в своем твиттере накануне.

На момент написания заметки ролик собрал 9800 лайков и 26 тыс. дизлайков . Очевидно, новый «Один дома» пришелся зрителям не по душе, хотя они даже не видели картину целиком.

Истинная причина недовольства прячется в комментариях под трейлером. Пользователи пишут, что у ремейка «нет души», и обвиняют в плагиате мельчайших деталей — вплоть до пальто матери главного героя. Они также вполне уместно полагают, что в нынешних реалиях при новейших технологиях остаться одному дома практически невозможно, а у детей уже есть свои телефоны.

«Теперь я знаю, что я буду смотреть в это Рождество: первый и второй „Один дома“! Ни один новый фильм не сравнится с этими двумя»

«Перезапуск „Один дома“ не нужен, оригинал из 90-х — вечная классика, которую все еще смотрят каждое Рождество»

«Я хочу сиквел с Маколеем Калкиным в роли взрослого мужчины, которого жена и дети оставляют дома одного, а Джо Пеши сбегает из дома престарелых, чтобы отомстить»

«Это взаправду похоже на трейлер пародии»

«Не очень понятно, как они обоснуют происходящее в XXI веке, когда у каждого ребенка есть смартфон, ну или хотя бы часы. А дома, в которых есть, что красть, напичканы камерами»

«Моя любимая сцена в первом „Один дома“ — это не ловушки, не суматошная поездка в аэропорт, не химия между бандитами — нет, это сцена в церкви. Прекрасные звуки хора, когда Кевин идет к алтарю, это просто великолепно. Не думаю, что в этом фильме будет хоть одна сцена с малой долей красоты и душевности, которые есть в этой сцене, не говоря уже обо всем фильме»

Некоторые опасаются, что актерская карьера Йейтса пойдет под откос, если фильм провалится в прокате. Другие же просто предлагают крутить в кинотеатрах «Один дома» из 90-х перед Рождеством и Новым годом.

«Можно было подумать, что они извлекут уроки после неудач, которые были с третьей и четвертой частями „Один дома“»

В действительности это даже не пятая часть рождественской классики, а шестая. Третий «Один дома» вышел в 1997 году, четвертый показали в 2002, а пятый — в 2012. Они не смогли повторить успех первых двух фильмов, получив низкие оценки.

Тем временем в твиттере дают подсказки, каким должен быть новый «Один дома», чтобы собрать кассу и удовлетворить интерес поклонников.