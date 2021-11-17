перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Антоха MC запишет пять песен с фрешменами и выпустит их в качестве альбома 18:19
«Справедливая Россия» внесла в Думу законопроект об объявлении СМИ иноагентами только через суд 18:07
ЭмДжей спасет не Холланд, а Гарфилд? О чем думают фанаты после второго трейлера «Нет пути домой» 17:38
Попова: все пациенты с ОРВИ подлежат обязательному тестированию на коронавирус 17:34
«Другого качества люди нужны»: Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках 16:52
Против экс-владельца Черкизовского рынка возбудили новое уголовное дело 16:52
Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности 16:45
Пресс-материалы
Лолита и Коста Лакоста выпустили совместный трек и клип «По-другому» 15:58
Против Трэвиса Скотта, Дрейка и Apple подали иск на 750 млн долларов из‑за трагедии на Astroworld 15:50
В Москве пройдет презентация романа о композиторе, которого изменил перформанс Марины Абрамович 15:32
ТАСС станет первым информагентством в мире с собственным представительством на МКС 15:05
В Симферополе ребенок с ДЦП умер после избиения няней 14:43
Пресс-служба Президента России
Песков оценил продолжительность пандемии словами «конца и края не видно» 14:37
Тиктокерша сделала временное тату на лице, но оно так и не исчезло 14:07
У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски по делу о мошенничестве 13:55
Instagram начал запрашивать видеоселфи у пользователей, чью активность он считает подозрительной 13:53
Аргентинка стала вторым в мире человеком, излечившимся от ВИЧ без специальных лекарств 13:25
Минздрав предложил медикам делить по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса 12:54
Claudio Schwarz/Unsplash
Хабаровский край первым из регионов России ввел обязательные QR-коды на внутренних авиарейсах 12:37
Во Владивостоке задержали депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова 11:55
Отключить рекламу

Против экс-владельца Черкизовского рынка возбудили новое уголовное дело

Виктория Шанина
Сегодня в 16:52

Главное следственное управление МВД по Московской области возбудило новое уголовное дело в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Бизнесмен подозревается в преднамеренном банкротстве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает источник «Интерфакса», в 2012 году компания Исмаилова «Руслайн 2000» получила у АО «БМ-Банк» кредит на 185,4 миллиона долларов с возвратом в 2016 году. Поручителем по кредиту выступил сам Исмаилов. В 2013-м бизнесмен, по версии следствия, передал своему внуку две квартиры в Москве, а также четыре участка земли и два дома в Подмосковье стоимостью свыше 336 миллионов рублей.

«В результате этих действий Исмаилов создал условия, заведомо влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов», — сказал источник издания.

Арбитражный суд Московской области по заявлению банка объявил Тельмана Исмаилова банкротом. Договоры о передаче недвижимости от бизнесмена его внуку признаны недействительными. Следователи намерены заочно предъявить Исмаилову обвинение.

В 2017 году Исмаилову заочно предъявили обвинение в двойном убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. В 2018 году Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо, которого он продюсировал в 2004 году. В России ему грозит пожизненный срок.

6 февраля 2020 года его брата Рафика Исмаилова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Весной 2018 года исполнителя организованного убийства Мехмана Керимова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

1 октября 2021-го Тельмана Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера, выданного Россией. Позже Черногория представила бизнесмену политическое убежище, Генпрокуратура попросила черногорские власти отменить это решение.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Теги
МВД
ИТАР-ТАСС
Интерфакс
БМ-Банк
ФСИН
Генпрокуратура РФ
Люди
Тельман Исмаилов
Владимир Савкин
Юрий Брылев
Авраам Руссо
Рафик Исмаилов
Мехман Керимов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить