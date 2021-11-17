Против экс-владельца Черкизовского рынка возбудили новое уголовное дело

Главное следственное управление МВД по Московской области возбудило новое уголовное дело в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Бизнесмен подозревается в преднамеренном банкротстве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает источник «Интерфакса», в 2012 году компания Исмаилова «Руслайн 2000» получила у АО «БМ-Банк» кредит на 185,4 миллиона долларов с возвратом в 2016 году. Поручителем по кредиту выступил сам Исмаилов. В 2013-м бизнесмен, по версии следствия, передал своему внуку две квартиры в Москве, а также четыре участка земли и два дома в Подмосковье стоимостью свыше 336 миллионов рублей.

«В результате этих действий Исмаилов создал условия, заведомо влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов», — сказал источник издания.

Арбитражный суд Московской области по заявлению банка объявил Тельмана Исмаилова банкротом. Договоры о передаче недвижимости от бизнесмена его внуку признаны недействительными. Следователи намерены заочно предъявить Исмаилову обвинение.

В 2017 году Исмаилову заочно предъявили обвинение в двойном убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, а также в незаконном обороте оружия. В 2018 году Исмаилова обвинили в похищении певца Авраама Руссо, которого он продюсировал в 2004 году. В России ему грозит пожизненный срок.

6 февраля 2020 года его брата Рафика Исмаилова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Весной 2018 года исполнителя организованного убийства Мехмана Керимова приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

1 октября 2021-го Тельмана Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера, выданного Россией. Позже Черногория представила бизнесмену политическое убежище, Генпрокуратура попросила черногорские власти отменить это решение.