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Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности

Денис Ламехов
Сегодня в 16:45

Генеральная прокуратура попросила Госдуму лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Думы Вячеслава Володина.

Он отметил, что обсуждение может состояться на на пленарном заседании в следующий четверг. Спикер добавил, что у Рашкина будет возможность выступить. В ходе обсуждения депутаты зададут вопросы, после чего будет принято решение.

29 октября депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося.

У Рашкина и его спутника не было разрешения на добычу животного. Более того, в этом районе охота на лося запрещена. Депутат сообщил, что нашел тушу в лесу и вез ее в полицию. Он заявлял, что в отношении него готовится провокация.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

В тот же день в управлении МВД по Саратовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. На данный момент статус депутата в нем неизвестен.

9 ноября Рашкин заявил о готовности сотрудничать со следствием. Он прошел проверку на полиграфе. По словам парламентария, заключение подтверждает: он был уверен, что охота была законной.

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