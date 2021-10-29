ТАСС: Депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В багажнике была туша лося», — заявил собеседник агентства.

В управлении МВД по Саратовской области заявили, что возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. «На месте происшествия обнаружен автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови», — заявили в пресс-службе ведомства. ФИО мужчины не приводится. Указанный год рождения совпадает с данными Рашкина.

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