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В телешоу «Улица Сезам» появился первый маппет-азиат. Его зовут Джи-Янг

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:20

В телешоу «Улица Сезам» появился первый персонаж азиатского происхождения. Его зовут Джи-Янг, и он — семилетняя девочка-американка с корейскими корнями. Об этом сообщило Associated Press.

Джи-Янг появится впервые в новом эпизоде передачи, который выйдет 25 ноября. Серия будет называться «Посмотрите, как мы собираемся вместе: спецэпизод Улицы Сезам» («See Us Coming Together: A Sesame Street Special»).

По сюжету Джи-Янг столкнется с расистским комментарием от некоего персонажа — тот посоветует маппету «вернуться домой». Эта ситуация станет поводом для жителей улицы Сезам поговорить о разнообразии и принятии друг друга.

В серии примут участие знаменитости азиатского происхождения: теннисистка Наоми Осака, шеф-повар Мелисса Кинг и актер Симу Лю. Они поддержат нового персонажа, который, по информации СМИ, любит скейтбординг и рок-музыку.

«Это очень важно, что она именно американца корейского происхождения, не просто кореянка. Она родилась здесь. Я надеюсь, что это поможет объяснить, что такое расизм и научить детей распознавать его и выступать против», — сказала кукловод Кейтлин Ким, отвечающая за Джи-Янг.

Имя маппета обозначает одновременно мудрость (так с корейского языка переводится слог «Джи») и храбрость (это значение «Янг»).

В декабре прошлого года в «Улице Сезам» появились еще два новых персонажа — беженцы-рохинджа Нур и Азиз. Они — близнецы из Бангладеша.

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