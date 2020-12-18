Персонажей создали в рамках гуманитарной инициативы бренда Lego «Play to Learn» («Играй, чтобы учиться»). Нур и Азиз — шестилетние близнецы, которые появятся в новых образовательных выпусках на языке рохинджа.

В популярном детском телешоу «Улица Сезам» появились новые герои. Ими стали беженцы-рохинджа из Бангладеша по имени Нур и Азиз, сообщил сайт Sesame Workshop.

Нур, как рассказывают создатели кукол, любит учиться и играть. Вместе со своей семьей и еще 800 тыс. рохинджа она живет в крупнейшем в мире лагере беженцев в Кокс-Базаре. Нур верит в себя, интересуется окружающим миром и любит придумывать новые веселые игры.

Ее брат Азиз — прирожденный артист и рассказчик. У него богатое воображение, с помощью которого он создает истории о королях и королевах, а также о животных. Иногда Азизу бывает сложно сосредоточиться, но Азиз всегда помогает своим близким.

«Это две совершенно особенные куклы — для большинства детей рохинджа Нур и Азиз будут самыми первыми персонажами в медиа, которые выглядят и звучат, как они», — сказала представитель Sesame Workshop Шерри Вестин.

По ее словам, новые герои помогут детям и их опекунам лучше справиться с обрушившимися на них потрясениями — вынужденным перемещением из Мьянмы и пандемией COVID-19.

Нур и Азиз появятся вместе с Элмо и Луи в видео, посвященным социально-эмоциональному обучению, математике, естественным наукам, здоровью и безопасности. Ролики дополнят специальные сборники рассказов и другие образовательные материалы «Play to Learn».

Рохинджа — мусульманская этническая группа, которая проживает в штате Ракхайн в Мьянме и не признается местными властями. С 2012 года в стране регулярно происходят конфликты между бирманцами-буддистами и рохинджа, из‑за этого многие рохинджа вынуждены бежать в другие страны — в первую очередь, в Бангладеш, Индонезию и Тайланд.