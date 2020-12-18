перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Улице Сезам» появились новые герои — беженцы-рохинджа Нур и Азиз 19:54
Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года. Среди них — «Дылда» Кантемира Балагова 19:33
Власти Москвы опровергли информацию, что посетителям можно находиться в ресторанах до полуночи Обновлено в 19:11
Заколдованный лес в клипе «Свети Сверкай» нового проекта Юлии Лед 18:45
«Дом-2»/YouTube ТНТ закроет «Дом-2» в 2020 году
ТНТ закроет «Дом-2» в 2020 году 18:37
«Квартирник в 222»: у «Соломы» вышел новый альбом 18:12
Минздрав: до 30% россиян регулярно злоупотребляют алкоголем 17:57
СМИ рассказали о нашествии лис на Москву. Животных видели в разных районах столицы 17:22
Минпромторг не поддержал запрет пластиковых пакетов 16:56
Сэмюэль Л.Джексон/Instagram Сэмюэль Л.Джексон сыграет 91-летнего человека в сериале «Последние дни Птолемея Грея»
Сэмюэль Л.Джексон сыграет 91-летнего человека в сериале «Последние дни Птолемея Грея» 16:34
Власти хотят использовать тикток для привлечения молодежи на выборы в Госдуму в 2021 году 16:19
Подрядчиков «Мосавтодора» обязали направить по 10 сотрудников на испытание вакцины 16:07
МВД собирается создать в России киберполицию 16:06
10 лучших фильмов года по версии Антона Долина 15:30
Bozar/Facebook Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения
Бельгийский музей обвинили в расизме после картинки с темнокожим Бетховеном в его день рождения 15:29
В Москве голубей заживо замуровали при ремонте фасада дома 15:13
МТС запустили два телеканала с российским и зарубежным контентом 15:06
Герой бежит от прошлого в новом клипе «Аигел» «Моя любовь» 14:51
Прокуратура попросила три года колонии для Юлии Галяминой, которую обвиняют по «дадинской» статье 14:24
Прокуратура Петербурга потребовала запретить «Наруто», «Тетрадь смерти» и трек Моргенштерна 14:12
Отключить рекламу

В «Улице Сезам» появились новые герои — беженцы-рохинджа Нур и Азиз

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

В популярном детском телешоу «Улица Сезам» появились новые герои. Ими стали беженцы-рохинджа из Бангладеша по имени Нур и Азиз, сообщил сайт Sesame Workshop.

Персонажей создали в рамках гуманитарной инициативы бренда Lego «Play to Learn» («Играй, чтобы учиться»). Нур и Азиз — шестилетние близнецы, которые появятся в новых образовательных выпусках на языке рохинджа.

Нур, как рассказывают создатели кукол, любит учиться и играть. Вместе со своей семьей и еще 800 тыс. рохинджа она живет в крупнейшем в мире лагере беженцев в Кокс-Базаре. Нур верит в себя, интересуется окружающим миром и любит придумывать новые веселые игры.

Ее брат Азиз — прирожденный артист и рассказчик. У него богатое воображение, с помощью которого он создает истории о королях и королевах, а также о животных. Иногда Азизу бывает сложно сосредоточиться, но Азиз всегда помогает своим близким.

«Это две совершенно особенные куклы — для большинства детей рохинджа Нур и Азиз будут самыми первыми персонажами в медиа, которые выглядят и звучат, как они», — сказала представитель Sesame Workshop Шерри Вестин.

По ее словам, новые герои помогут детям и их опекунам лучше справиться с обрушившимися на них потрясениями — вынужденным перемещением из Мьянмы и пандемией COVID-19.

Нур и Азиз появятся вместе с Элмо и Луи в видео, посвященным социально-эмоциональному обучению, математике, естественным наукам, здоровью и безопасности. Ролики дополнят специальные сборники рассказов и другие образовательные материалы «Play to Learn».

Рохинджа — мусульманская этническая группа, которая проживает в штате Ракхайн в Мьянме и не признается местными властями. С 2012 года в стране регулярно происходят конфликты между бирманцами-буддистами и рохинджа, из‑за этого многие рохинджа вынуждены бежать в другие страны — в первую очередь, в Бангладеш, Индонезию и Тайланд.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить