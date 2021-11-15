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«Медуза»* хочет запатентовать как бренд маркировку иноагентов «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО…»

Семён Гудошников
Вчера в 22:16

«Медуза»* решила зарегистрировать в качестве товарного знака маркировку СМИ-иноагентов — «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО…» и далее по тексту. Соответствующую заявку издания обнаружил в базе Роспатента телеграм-канал «ЧТД».

Заявка была подана 3 ноября, «Медуза» хочет получить возможность использовать маркировку для множества товаров и услуг — от производства автомобилей до организации политических собраний.

«ЧТД» обнаружил в базе Роспатента и несколько других заявок издания — на регистрацию торговых знаков «Иноагент» и «Пресса». Издатель «Медузы» Галина Тимченко и главред Иван Колпаков не прокомментировали ситуацию.

«ЧТД» отмечает, что, если «Медуза» зарегистрирует текст из приказа Роскомнадзора в качестве торгового знака, то сможет требовать от других СМИ прекратить использовать его. Телеграм-канал добавляет, что шансы на регистрацию минимальны.

Минюст включил «Медузу» в список СМИ-иноагентов 23 апреля. Она стала 18-й в реестре, а сейчас в нем уже 95 изданий и физических лиц.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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