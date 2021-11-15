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Прокурор попросил назначить шесть лет колонии 19-летней девушке, сбившей троих детей на переходе

Виктория Шанина
Сегодня в 19:56

Государственный обвинитель московской прокуратуры попросил назначить шесть лет колонии общего режима 19-летней Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Гособвинитель попросил суд лишить Башкирову права управления транспортными средствами на три года. По его мнению она также обязана удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме. О какой сумме идет речь, не уточняется.

16 июля Башкирова за рулем автомобиля сбила двух взрослых и троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. По информации ГИБДД, основной удар от наезда на себя приняли дети — двое из них впоследствии умерли в больнице.

Изначально, после того как умер старший мальчик, девушке предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

17 июля Баширову отправили под домашний арест на два месяца. В тот же день, когда стало известно о смерти второго пострадавшего ребенка, обвинение переквалифицировали на часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Девушку заключили под стражу.

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