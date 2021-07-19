Суд заключил под стражу 18-летнюю девушку, сбившую троих детей на переходе в Москве

Тверской суд Москвы арестовал до 16 сентября 18-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в московском Солнцеве. Об этом сообщает ТАСС.

16 июля Башкирова за рулем автомобиля сбила двух взрослых и троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. По информации ГИБДД, основной удар от наезда на себя приняли дети — двое из них впоследствии умерли в больнице.

Изначально, после того как умер старший мальчик, девушке предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

17 июля Баширову отправили под домашний арест на два месяца. В тот же день, когда стало известно о смерти второго пострадавшего ребенка, обвинение переквалифицировали на часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Теперь Башировой грозит до семи лет лишения свободы.