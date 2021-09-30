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Ридли Скотт заявил, что хочет снять сиквел «Гладиатора» после выхода фильма о Наполеоне

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:33

Британский режиссер Ридли Скотт рассказал в интервью журналу Empire о планах на создание сиквела фильма «Гладиатор».

83-летний кинематографист заявил, что готов будет приступить к съемкам продолжения своей картины 2000 года после того, как завершит работу над фильмом о Наполеоне. Последний будет называться «Походный мешок».

В данный момент Скотт, по его же словам, работает над сценарием сиквела «Гладиатора». В ближайшие месяцы он приступит к съемкам «Походного мешка». Лента расскажет об отношениях Наполеона и Жозефины де Богарне, их сыграют Хоакин Феникс и Джоди Комер.

«Ключ к пониманию того, что двигало Наполеоном, — это ответ на вопрос о том, почему ему была так нужна Жозефина? Ведь они оба нуждались друг в друге. И мне кажется, что нам удалось определить почему», — сказал Ридли Скотт.

Режиссер начнет снимать байопик о Наполеоне в начале 2022 года. Сколько времени ему потребуется, чтобы закончить фильм, пока неизвестно. Выпустит картину кинокомпания Apple Studios.

Есть ли у Скотта уже договоренности о продолжении «Гладиатора», также неясно. Ранее продюсер оригинальной ленты Дуглас Уик заявлял, что сиквел не возьмут в разработку, если не будет придумана по-настоящему хорошая история.

«Мне кажется, все мы с большим трепетом относимся к тому, каким хорошим вышел первый фильм. <…> Да, мы все еще работаем, и нам всем кажется, что производство начнется, только если у нас получится достойный сценарий», — говорил Уик.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Гладиатор 2» будет посвящен племяннику римского императора Коммода. В 2018 году сообщалось, что сценарием занимается Питер Крэйг. Многие сценаристы, как отмечал Уик, боялись «даже притрагиваться к этому проекту».

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