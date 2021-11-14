Жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против вакцинации

На Камчатке более 100 жителей вышли на несанкционированный митинг у памятника «Здесь начинается Камчатка». Об этом сообщает «Коммерсант».

Митингующие требуют отменить введение QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий и общественных мест.

По данным издания, акцию организовала группа последователей «Общенародного союза возрождения России», а также активистов движения «Граждане СССР»*.