Жители Камчатки вышли на несанкционированный митинг против вакцинации

На Камчатке более 100 жителей вышли на несанкционированный митинг у памятника «Здесь начинается Камчатка». Об этом сообщает «Коммерсант».
Митингующие требуют отменить введение QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий и общественных мест.
По данным издания, акцию организовала группа последователей «Общенародного союза возрождения России», а также активистов движения «Граждане СССР»*.
В полиции отметили, что митинг прошел без задержаний.
Система QR-кодов начала действовать в Камчатском крае с 30 октября для посещения для учреждений общепита, спорта и культуры. C 23 ноября действие кодов распространится на внутренние авиарейсы и поездки на некоторых междугородних автобусах.
*Движение «Граждане СССР» признано экстремистским и запрещено в России.