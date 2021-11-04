На Камчатке начнут пускать на внутренние авиарейсы только при наличии QR-кода

С 23 ноября в Камчатском крае введут QR-коды для внутренних авиарейсов. Об этом сообщает «41 регион» со ссылкой на губернатора Владимира Солодова.

QR-код также потребуются и для поездок на некоторых междугородних автобусах. Людей с противопоказаниями к прививке будут пускать без него только при наличии соответствующего медицинского документа.

По словам губернатора, такие меры позволят избежать необходимость сдачи ПЦР-теста при поездках, а также обеспечат безопасность для всех.

«Могу сказать, что принятые меры уже дают свой эффект: мы видим, что количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а это значит, что мы уверено движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Уверен, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас», — отметил Солодов.

Он также попросил граждан ответственно отнестись к вводимым ограничением и с пониманием взаимодействовать с сотрудниками, которые проверяют необходимые документы.

Хабаровский край также объявил о введении системы QR-кодов при покупке билетов на самолет и на входе в аэропорт с декабря.