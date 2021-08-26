Netflix опубликовал трейлер фильма «Сила собаки». В нем снялись Бенедикт Камбербатч и Кирстен Данст

Фильм расскажет о харизматичном владельце ранчо Филе Бербанке и его брате Джордже. Когда последний приводит домой новую жену и ее сына, отношения братьев накаляются. Фил начинает мучить молодую семью, но вскоре сам оказывается перед возможностью любви.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер драмы «Сила собаки», поставленной режиссером Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Она выйдет на платформе 1 декабря.

Главные роли в картине сыграют Бенедикт Камбербатч («Шерлок»), Джесси Племонс («Ирландец») и Кирстен Данст («Улыбка Моны Лизы»). Также в ленте появятся Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Коди Смит-МакФи («Дорога») и Фрэнсис Конрой («Джокер»).

Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году. Съемки прошли в Новой Зеландии — из‑за коронавируса их пришлось прерывать и переносить. Оператором «Силы собаки» выступила Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»).