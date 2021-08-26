Netflix опубликовал трейлер фильма «Сила собаки». В нем снялись Бенедикт Камбербатч и Кирстен Данст

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер драмы «Сила собаки», поставленной режиссером Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Она выйдет на платформе 1 декабря.
Фильм расскажет о харизматичном владельце ранчо Филе Бербанке и его брате Джордже. Когда последний приводит домой новую жену и ее сына, отношения братьев накаляются. Фил начинает мучить молодую семью, но вскоре сам оказывается перед возможностью любви.
Главные роли в картине сыграют Бенедикт Камбербатч («Шерлок»), Джесси Племонс («Ирландец») и Кирстен Данст («Улыбка Моны Лизы»). Также в ленте появятся Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Коди Смит-МакФи («Дорога») и Фрэнсис Конрой («Джокер»).
Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году. Съемки прошли в Новой Зеландии — из‑за коронавируса их пришлось прерывать и переносить. Оператором «Силы собаки» выступила Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»).