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Netflix опубликовал трейлер фильма «Сила собаки». В нем снялись Бенедикт Камбербатч и Кирстен Данст

Юлия Онодэра
Вчера в 19:07

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер драмы «Сила собаки», поставленной режиссером Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера»). Она выйдет на платформе 1 декабря.

Фильм расскажет о харизматичном владельце ранчо Филе Бербанке и его брате Джордже. Когда последний приводит домой новую жену и ее сына, отношения братьев накаляются. Фил начинает мучить молодую семью, но вскоре сам оказывается перед возможностью любви.

Главные роли в картине сыграют Бенедикт Камбербатч («Шерлок»), Джесси Племонс («Ирландец») и Кирстен Данст («Улыбка Моны Лизы»). Также в ленте появятся Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»), Коди Смит-МакФи («Дорога») и Фрэнсис Конрой («Джокер»).

Фильм поставлен по мотивам одноименного романа Томаса Сэвиджа, написанного в 1967 году. Съемки прошли в Новой Зеландии — из‑за коронавируса их пришлось прерывать и переносить. Оператором «Силы собаки» выступила Ари Вегнер («Маленькое красное платье», «Леди Макбет»).

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