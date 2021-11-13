В Москве откроется группа поддержки секс-работниц и секс-работников

Благотворительный фонд имени Андрея Рылькова откроет в Москве группу взаимоподдержки для секс-работниц и секс-работников. Об этом организация написала в своем инстаграме.

Встречи будут проходить дважды в месяц по вторникам в офисе фонда. Вести их будет психолог, психодраматерапевт, исследовательница женской соматики и общечеловеческого опыта Ксения Абрамова.

Первая встреча начнется 16 ноября в 15.00 по адресу улица Щербаковская, 58Б. Организаторы просят заранее сообщать о своем желании посетить группу. Для этого можно позвонить по телефону 8(969)118-30-07.