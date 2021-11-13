В Москве откроется группа поддержки секс-работниц и секс-работников

Благотворительный фонд имени Андрея Рылькова откроет в Москве группу взаимоподдержки для секс-работниц и секс-работников. Об этом организация написала в своем инстаграме.
Встречи будут проходить дважды в месяц по вторникам в офисе фонда. Вести их будет психолог, психодраматерапевт, исследовательница женской соматики и общечеловеческого опыта Ксения Абрамова.
Первая встреча начнется 16 ноября в 15.00 по адресу улица Щербаковская, 58Б. Организаторы просят заранее сообщать о своем желании посетить группу. Для этого можно позвонить по телефону 8(969)118-30-07.
На встречах будет работать правило конфиденциальности — все сказанное и произошедшее в процессе останется за закрытыми дверями и не будет выноситься в обсуждение с третьими лицами.
В мае «Афиша Daily» выпустила большой спецпроект по вебкаму — одному из видов секс-работ. Вместе с экспертами и моделями мы разобрались, как на самом деле выглядит жизнь по ту сторону экрана и почему не стоит романтизировать вебкам.
*Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова признан Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.