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В Москве откроется группа поддержки секс-работниц и секс-работников

Семён Гудошников
Сегодня в 15:59

Благотворительный фонд имени Андрея Рылькова откроет в Москве группу взаимоподдержки для секс-работниц и секс-работников. Об этом организация написала в своем инстаграме.

Встречи будут проходить дважды в месяц по вторникам в офисе фонда. Вести их будет психолог, психодраматерапевт, исследовательница женской соматики и общечеловеческого опыта Ксения Абрамова.

Первая встреча начнется 16 ноября в 15.00 по адресу улица Щербаковская, 58Б. Организаторы просят заранее сообщать о своем желании посетить группу. Для этого можно позвонить по телефону 8(969)118-30-07.

Группа — это место, в котором создается безопасность для раскрытия, время для внимания к себе, возможноть получить и оказать поддержку. Находиться рядом с людьми, которые могут меня услышать, понять и не осудить — одно из важнейших переживаний, составляющих наше эмоциональное благополучие.
Фонд имени Андрея Рылькова

На встречах будет работать правило конфиденциальности — все сказанное и произошедшее в процессе останется за закрытыми дверями и не будет выноситься в обсуждение с третьими лицами.

В мае «Афиша Daily» выпустила большой спецпроект по вебкаму — одному из видов секс-работ. Вместе с экспертами и моделями мы разобрались, как на самом деле выглядит жизнь по ту сторону экрана и почему не стоит романтизировать вебкам.

*Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова признан Минюстом НКО, выполняющим функцию иностранного агента.

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