Вебкам: обратная сторона
«легких» денег

Вебкам-индустрия становится все более популярным источником заработка. Ее часто превозносят, она выглядит синонимом свободы и легких денег. Но, как и у любой секс-работы, у вебкама есть последствия. В новом спецпроекте «Афиши Daily» мы выступаем против романтизации вебкама. Мы поговорили с моделями и экспертами и выяснили, как на самом деле выглядит жизнь по ту сторону экрана.

 

АВТОРЫ

Ника Голикова
Полина Агеева
Светлана Дурбой

 

Вебкам: обратная сторона
«легких» денег

Вебкам-индустрия становится все более популярным источником заработка. Ее часто превозносят, она выглядит синонимом свободы и легких денег. Но, как и у любой секс-работы, у вебкама есть последствия. В новом спецпроекте «Афиши Daily» мы выступаем против романтизации вебкама. Вместе с моделями и экспертами разобрались, как на самом деле выглядит жизнь по ту сторону экрана.

 

АВТОРЫ

Ника Голикова
Полина Агеева
Светлана Дурбой

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«Я чувствовала себя куском мяса»: монологи девушек о негативных сторонах вебкама

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Продюсер и редактор: Светлана Дурбой. Авторы текстов: Ника Голикова, Полина Агеева, Светлана Дурбой. Верстка и дизайн: Настя Гинцяк. Леттеринг и дизайн: Настя Гинцяк. Фоторедакторы: Екатерина Кокина, Тоня Кротова. Иллюстрации: Арина Весна, Тамара Гоголадзе, Анастасия Самохина. Шеф-редактор: Николай Овчинников. Главный редактор: Трифон Бебутов.

 