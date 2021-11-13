Бизнесмен, побывавший в космосе на корабле Безоса, погиб при крушении самолета

Глава компании Medidata Глен де Фриз погиб в авиакатастрофе. Об этом в твиттере сообщила компания Джеффа Безоса Blue Origin, на корабле которой бизнесмен отправился в космос в октябре.

«Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Фриза. Он привнес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение», — пишет пресс-служба Blue Origin.

Reuters со ссылкой на полицию штата Нью-Джерси отмечает, что легкомоторный самолет, на котором находился де Фриз, разбился в округе Сассекс к северо-западу от Нью-Йорка. Кроме бизнесмена на борту находился 54-летний Томас Фишер, он также погиб.

По информации CNN, самолет Cessna 172 упал в лесной массив по неизвестной причине. Телеканал добавил, что Фишер — потомственный авиационный инструктор и глава компании Fischer Aviation, где Глен де Фриз с 2016 года брал уроки летного мастерства.

13 октября Глен де Фриз отправился в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Полетом управляли с Земли, а длился он около 11 минут. За две минуты корабль достиг линии Кармана — высоты в 100 километров, которая считается Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом.

Вместе с де Фризом на борту находились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуизен и 90-летний актер Уилльям Шатнер, известный по роли капитана Кирка в «Звездном пути». Шатнер стал самым пожилым человеком в космосе.