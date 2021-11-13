Основателя «Российской ЛГБТ-сети»* Игоря Кочеткова** внесли в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло основателя «Российской ЛГБТ-сети»* Игоря Кочеткова** в реестр СМИ-иноагентов после того, как в подобный перечень попала и сама организация. Об этом сообщили на сайте Минюста.

По какой причине Кочеткова** включили в список, не уточняется. «Российскую ЛГБТ-сеть» признали незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функцию иностранного агента, 8 ноября.

Движение, по информации СМИ, получило из‑за рубежа порядка 64 млн рублей за 2020–2021 годы. Сбор пожертвований, как отметил источник, осуществлялся с помощью фонда «Сфера»***, который пополнил реестр иноагентов еще в 2016 году.

«Российская ЛГБТ-сеть» стала третьим в перечне незарегистрированных общественных объединений-иноагентов вместе с «В защиту прав избирателей „Голос“ (движение „Голос“)» и «ОВД-инфо»*.

*«Российская ЛГБТ-сеть», «В защиту прав избирателей „Голос“ (движение „Голос“)» и «ОВД-инфо» внесены Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** Игорь Викторович Кочетков включен Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** Фонд «Сфера» признан Минюстом РФ некомерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.