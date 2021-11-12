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Бортич и Троянова в актерских стоп-листах: что говорится в новом расследовании Би-би-си?

Денис Ламехов
Сегодня в 18:16

Русская служба Би-би-си выпустила расследование, посвященное современным отечественным актерам, с которыми, по словам издания, отказались сотрудничать кинопроизводители, а также табуированным темам в российском кино.

В расследовании сообщается, что осенью 2021 года в холдинге «Газпром-медиа», с которым работают «почти все» кинокомпании и продакшен-центры, появились списки актеров, с которыми запрещено работать. Об этом Би-би-си сообщили источники в компании. В них, по утверждению одного из собеседников, находятся Яна Троянова и Саша Бортич, выступавшие с оппозиционными заявлениями. Помимо них в перечень тех, кого нельзя приглашать на съемки, попали Павел Деревянко, Ирина Вилкова и Варвара Шмыкова. Издание также связывает это с их политическими взглядами.

По данным Би-би-си, с Ириной Вилковой кинокомпания Legio Felix (работает с «Газпром-медиа») расторгла контракт в одностороннем порядке без объяснения причин — на тот момент Вилкова снималась в продолжении «Полицейского с Рублевки». За два дня до этого она выложила в инстаграм списки кандидатов на выборах в Госдуму, отобранных системой «Умное голосование» Алексея Навального. Также Вилкова была участницей оппозиционных митингов, выходила на пикеты. После расторжения контракта сцены, в которых участвовала актриса, из серий вырезали.

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Издание сообщает, что Павла Деревянко и Сашу Бортич вырезали из промороликов сериалов. Рекламу в соцсетях и на ютьюбе «зачистили от этих актеров». В рекламе проектов Яны Трояновой оставили только ее дальние планы и виды со спины. Она отказалась от комментариев изданию.

Варвара Шмыкова лишилась «многих предложений о сотрудничестве», утверждают ее коллеги. В том числе ее, по данным Би-би-си, запретили снимать в рекламном ролике платежной карты «Мир» — издание связывает это с публикацией актрисой фотографий с одного из оппозиционных митингов. Также Шмыкову сняли с афиш Центра им. Мейерхольда, где она работала.

Со ссылкой на двух собеседников Би-би-си сообщает, что Федор Бондарчук был вынужден ходить в администрацию президента с просьбой позволить ему снять Бортич и Шмыкову в одном из проектов. Режиссер отказался от комментариев и, по словам издания, добавил, что «сейчас не время это обсуждать».

«Весной нескольких актеров из стоп-листов вызвали в Следственный комитет на беседу. После чего сами актеры приняли окончательное решение не высовываться — чтобы их из этих списков убрали», — сообщается в материале.

«Списков на бумаге никто из собеседников Би-би-си не видел, но разговоры ведутся постоянно. Об этом Би-би-си рассказали четыре собеседника, работающих в холдинге на высоких должностях», — говорится в расследовании. «Сигнал был четкий: „Будете ходить на митинги — не будете играть“», — утверждает один из продюсеров «Газпром-медиа».

Устные запреты существуют, подтвердила кастинг-директор Елизавета Шмакова. Она добавила: «У меня к этому отношение не очень модное: это государственные деньги, имеют право не снимать. <…> Если бы все люди, которые выступают против системы, не брали денег от системы…»

Также издание сообщает, что в российском кинопроизводстве есть табуированные темы: «Это образ президента и вообще попытки снять реалистичное кино о политике». Би-би-си пишет, что проблемы есть с освещением религиозных тем, изображением сотрудников силовых ведомств. Среди других запретных сюжетов — однополые отношения, школьные шутинги и подростковая преступность.

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