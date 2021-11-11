Netflix показал трейлер документального сериала Дэвида Финчера «Voir»

Ролик предваряет выход серии видеоэссе, посвященных искусству кинематографа и его влиянию на людей. Авторами эпизодов шоу стали разные кинематографисты, в их числе был сценарист и кинокритик Дрю МакУини («Мастера ужасов»).

Также над проектом работали Уолтер Чау, Тэйлор Рамос, Саша Стоун и Тони Чжоу. Они рассказали о волнующих сценах из фильмов, секретах сторителлинга и их личных историях о любви к кино. Посмотреть эпизоды «Voir» можно будет с 6 декабря.

Ранее МакУини говорил, что каждая серия будет длиться от 10 до 30 минут и поведует о том, что «интригует или расстраивает» кинематографистов. Автор выражал надежду, что «Voir» окажется «не похож ни на одно другое шоу о фильмах, которое вы видели».

«Мы все работали над своими собственными произведениями как самодостаточные единицы, что позволяло нам относиться к каждому из них как к отдельной работе. Мне нравится, что Финчер не пытался навязать свое мнение о чем‑либо», — добавил кинематографист.