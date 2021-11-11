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В правительстве обсуждают отказ от строительства скоростной железной дороги Москва — Петербург

Семён Гудошников
Сегодня в 17:58

В правительстве обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом «Коммерсанту» рассказали четыре информированных источника.

Издание ознакомилось с протоколом совещания по инвестпрограмме РЖД на 2022–2024 годы, которое прошло 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В документе говорится, что проект ВСМ нужно вновь оценить с учетом поручений Владимира Путина и перспектив развития грузового сообщения с северо-западными портами.

Собеседники «Коммерсанта» говорят, что вместе с отказом от ВСМ обсуждается создание выделенного грузового хода к портам Северо-Запада. Один из источников утверждает, что на этом настаивает РЖД.

По итогам 2020 года провозная способность в этом направлении составила 145,6 млн тонн. В ходе модернизации инфраструктуры планируется увеличить ее до 170 млн тонн к 2025 году и до 220 млн тонн к 2030-му. При этом в последней версии инвестпрограммы РЖД инвестиции в подходы к портам предлагается сократить со 149 до 116 млрд рублей.

Собеседники «Коммерсанта» среди грузоотправителей считают, что нет никакого роста грузопотока, который бы оправдывал строительство выделенного грузового хода между Москвой и Петербургом. Часть грузов с этого направления сняли с запуском «Сапсанов», а остальные успешно оттянула на себя платная автотрасса М11 «Нева».

Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург обсуждается со времен СССР. В 1998 году проект заморозили на неопределенный срок, а вместо него реконструировали Октябрьскую железную дорогу и запустили «Сапсаны». В апреле 2019 года Владимир Путин высказался за возрождение проекта, а в декабре 2020-го замглавы РЖД Сергей Кобзев сказал, что закончить строительство магистрали планируется к концу 2027 года.

В августе 2021 года проект ВСМ согласовал Сергей Собянин. Планируется, что магистраль сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2,5 часа, ее общая протяженность составит 680 километров. Стоимость проекта оценивают в 1,4–1,7 трлн рублей.

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