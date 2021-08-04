Из Москвы в Петербург можно будет добраться на поезде за 2,5 часа

Из Москвы в Петербург построят новую скоростную железную дорогу. Она сократит время в пути между городами до 2,5 часов — это на 1,5 часа быстрее, чем ходят «Сапсаны».

Проект строительства магистрали согласовал мэр столицы Сергей Собянин. Ее общая протяженность составит 680 километров, из которых 43 километра пройдет по территории Москвы.

В столице будет четыре остановки на новой магистрали: Ленинградский вокзал, станции Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково. Строительство железной дороги совместят с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путей на МЦД-3.

Трасса будет располагаться в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. О сроках ее строительства и запуска не сообщается.

Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург обсуждается со времен СССР. В 1998 году проект заморозили на неопределенный срок, а вместо него реконструировали Октябрьскую железную дорогу и запустили «Сапсаны». В марте 2019 года Владимир Путин высказался за возрождение проекта, а в декабре 2020-го замглавы РЖД Сергей Кобзев сказал, что закончить строительство магистрали планируется к концу 2027 года.