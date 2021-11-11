YouTube отключил счетчик дизлайков. Читаем комментарии недовольных пользователей

10 ноября YouTube объявил о начале отключения счетчика дизлайков под роликами. Пользователи смогут ставить отрицательные отметки, но их количество будет видеть только автор публикации.
Такое решение было принято, чтобы сделать платформу более безопасной для авторов. По мнению разработчиков, большое количество дизлайков под видео может привести к травле блогера. Однако пользователи не согласны с тем, что это хороший способ избавиться от хейта.
Новость об этом появилась в том числе в формате видео на ютьюб-канале YouTube Creators. В качестве протеста против обновления юзеры начали массово ставить дизлайки этому ролику — на данный момент под ним 23 тыс. отметок «не нравится» при 7,1 тыс. лайков.
Пользователи принялись обсуждать в комментариях целесообразность такого решения, и большинство из них пришло к выводу, что отключать счетчик дизлайков не стоило. Споры дошли даже до твиттера.
Самой частой причиной критики стал спам. Многие уверены, что теперь пользователи будут писать «дизлайк» под роликами и засорять комментарии.
Кто‑то начал рассуждать о фейках.
Некоторые назвали это решение политическим.
Дело дошло даже до рассуждений об общественных строях и идеологиях. Например, YouTube обвинили в попытке цензурировать платформу и придерживаться коммунизма.
— Иронично, что количество дизлайков к этому видео говорит само за себя. Но не волнуйтесь, YouTube, после обновления ему чудесным образом никто не поставит дизлайк. Потому что вы заставили их голос исчезнуть. Как человек, который никогда не ставил дизлайки, делаю это впервые под этим роликом.
— Это диджитал-коммунизм.
— Это действительно похоже на что‑то из «1984»!
— Не совсем коммунизм. Больше похоже на цифровой авторитаризм, в котором Google — капиталистическая организация.
— Добро пожаловать в Китай, интернет-версия.
Но, как оказалось, это может быть и проявлением капитализма.
— Я ставлю дизлайк этому видео. В каждом обновлении YouTube убирает все больше и больше функций. Я, честно, не помню, когда в последний раз что‑то было улучшено, а не удалено.
— Единственное, что добавили за последний год, — это двойная реклама и реклама перед видео без монетизации.
— А еще удалили субтитры от пользователей.
— Хорошая работа, Марио.
— Когда вы держите монополию над всеми потоковыми видео, у вас нет необходимости делать что‑то конструктивное для своего сервиса.
— Это капитализм.