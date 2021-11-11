YouTube отключил счетчик дизлайков. Читаем комментарии недовольных пользователей

10 ноября YouTube объявил о начале отключения счетчика дизлайков под роликами. Пользователи смогут ставить отрицательные отметки, но их количество будет видеть только автор публикации.

Такое решение было принято, чтобы сделать платформу более безопасной для авторов. По мнению разработчиков, большое количество дизлайков под видео может привести к травле блогера. Однако пользователи не согласны с тем, что это хороший способ избавиться от хейта.

Новость об этом появилась в том числе в формате видео на ютьюб-канале YouTube Creators. В качестве протеста против обновления юзеры начали массово ставить дизлайки этому ролику — на данный момент под ним 23 тыс. отметок «не нравится» при 7,1 тыс. лайков.