Платформа YouTube перестанет отображать количество дизлайков под видео. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

У пользователей сохранится возможность ставить дизлайки — кнопка с этой функцией не исчезнет. Однако количество отметок «не нравится» будет видеть только пользователь, опубликовавший видео.

Youtube принял решение на основе итогов эксперимента, начавшегося в марте. Часть юзеров не видели число дизлайков, но по-прежнему могли использовать кнопку — и в этой ситуации они реже на нее нажимали.

С большим количеством дизлайков (или, как компания называет такой паттерн, «атакующим поведением») чаще всего сталкивались небольшие каналы — они сообщали об этом напрямую сервису. В руководстве Youtube заявили, что хотят создать для авторов контента среду, где поддерживается инклюзия и уважение.

По сообщению платформы, новая функция будет постепенно внедряться с сегодняшнего дня.