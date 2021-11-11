«Интерфакс»: в Госдуме ждут запрос о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина

Запрос Генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с коммуниста Валерия Рашкина, как ожидается, поступит в Государственную думу на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте.

29 октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося.

У Рашкина и его спутника не было разрешения на добычу животного. Более того, в этом районе охота на лося запрещена. Депутат сообщил, что нашел тушу в лесу и вез ее в полицию. Он заявлял, что в отношении него готовится провокация.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

В тот же день в управлении МВД по Саратовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. На данный момент статус депутата в нем неизвестен.

9 ноября Рашкин заявил о готовности сотрудничать со следствием. Он прошел проверку на полиграфе. По словам парламентария, заключение подтверждает: он был уверен, что охота была законной.