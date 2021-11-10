Пользователи шутят над платной подпиской Twitter Blue

В США и Новой Зеландии заработала платная подписка Twitter Blue, которая открывает доступ к некоторым дополнительным функциям. В Канаде и Австралии подписка появилась в тестовом режиме еще в июне, а когда Twitter Blue дойдет до России, пока неизвестно.

Среди функций, которые открывает подписка, — возможность отложить публикацию твита на 60 секунд и за это время отменить или отредактировать его. А еще Twitter Blue позволяет создавать папки с твитами, объединять несколько твитов в один текст в режиме чтения, менять цвет иконки и темы соцсети, загружать видео длиной до 10 минут, читать без рекламы несколько изданий-партнеров, включая Washington Post, Buzzfeed и Reuters. Стоит подписка 2,99 доллара, в России ее обещали запустить за 269 рублей.

Американские и новозеландские юзеры, которые теперь могут испытать функцию, поделились своими эмоциями и шутками на этот счет. Некоторые вспомнили, что менять тему приложения можно было и раньше, причем бесплатно, другие возмутились, что отмена твита — это совсем не кнопка «редактировать твит», которую так ждут многие.