Twitter начал тестировать платную подписку Twitter Blue. Она будет стоить 269 рублей

Twitter начал тестировать платную подписку Twitter Blue с возможностями выбора цвета иконки приложения и отмены отправленных твитов. Для российских пользователей она будет стоит 269 рублей в месяц, сообщает Би-би-си.

Слухи о запуске платной подписки ходили уже давно и получили подтверждение от эксперта по инжинирингу Джейн Манчунг Вонг. В своем твиттере она заявила, что стала первым платным подписчиком Twitter Blue и раскрыла подробности о нововведениях.

Полный список уже известных функций включает в себя:

отмену твитов — запись можно будет удалить в течение 5–10 секунд после публикации;

— запись можно будет удалить в течение 5–10 секунд после публикации; папки с сохраненным — чтобы не путаться в понравившихся твитах, в приложении появятся специальные папки на разные тематики;

— чтобы не путаться в понравившихся твитах, в приложении появятся специальные папки на разные тематики; режим чтения — он позволит пользователям «превращать поток твитов в легко читаемый текст», скорее всего, объединяя на экране наподобие блокнота;

— он позволит пользователям «превращать поток твитов в легко читаемый текст», скорее всего, объединяя на экране наподобие блокнота; изменение цветовой темы — пользователь сможет поменять стандартную голую тему на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый;

— пользователь сможет поменять стандартную голую тему на желтый, красный, фиолетовый, оранжевый или зеленый; цвет иконки — подписчики Twitter Blue получат возможность изменить цвет иконки приложения.

Сервис официально подтвердил внедрение платной подписки на странице AppStore в разделе покупок.