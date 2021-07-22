Netflix объявил о начале съемок своего первого российского сериала «Анна К»

В нем сыграют Светлана Ходченкова (Анна Каренина), Федор Бондарчук (Алексей Каренин), Юлия Александрова (Дарья Облонская), Гоша Куценко (Степан Облонский), Юрий Борисов (Константин Левин), Дарья Верещагина (Екатерина Щербатская), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев) и Татьяна Догилева (Агафья Михайловна). Кто исполнит роль Вронского, пока не раскрывается.

Netflix объявил о старте съемок сериала по роману Льва Толстого « Анна Каренина » и раскрыл актерский состав.

Действие сериала происходит в современной России. По сюжету жена будущего губернатора Петербурга и светская львица Анна Каренина вступает в любовную связь с наследником алюминиевой империи Вронским.

Над проектом работают сценаристы Роман Кантор («Серебряные коньки», «Эпидемия», «СуперБобровы») и Мария Микулина («Тонкие материи»), режиссеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, известные по сериалу «Перевал Дятлова», а также авторы «Колл-центра» Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

По словам директора направления оригинальных сериалов Netflix в Центральной и Восточной Европе и России Анны Наглер, для компании большая честь работать над первым русским сериалом для стрим-сервиса. «Мы надеемся, что наш проект понравится зрителям по всему миру», — добавила она.

«Анна К» — первый российский сериал, который снимают специально для Netflix. До этого стриминговый сервис лишь покупал готовые российские проекты.

В его линейке Originals появились фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки», сериал «Эпидемия» за рекордную сумму для российских проектов — 1,5 млн долларов. А также картина «Чернобыль» Данилы Козловского, криминальные боевики Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» и интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком.