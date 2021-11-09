На лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков в треках Моргенштерна и Элджея

На лейбл Rhymes Music составили протокол о пропаганде наркотиков, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Зюзинского суда Москвы. Музыкальному сообществу грозит штраф до 1,5 млн рублей или приостановление деятельности на 90 дней.

Поводом для составления документа стала песня Моргенштерна «Виски на завтрак». В ней усмотрели «положительную оценку наркотических средств и их употребления». В треке «Hello Kitty» Элджея обнаружили факт упоминания наркотиков, но без «положительной оценки».

В суде не стали уточнять, какое ведомство составило протокол. Дату его рассмотрения пока не назначали.

3 июня этот же суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах «Розовое вино-2» и «Family».