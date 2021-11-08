В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 39 400 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 235 больше, чем вчера, и на 1935 ниже максимального показателя, установленного 6 ноября.

Суточный прирост в Москве увеличился с 4975 до 4982. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская и Воронежская области, Республика Крым и Нижегородская область.