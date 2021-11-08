В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 39 400 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 235 больше, чем вчера, и на 1935 ниже максимального показателя, установленного 6 ноября.
Суточный прирост в Москве увеличился с 4975 до 4982. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская и Воронежская области, Республика Крым и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 834 495. За сутки умерли 1190 человек, за все время — 246 814. Выздоровели за последние 24 часа 25 582 пациента, за весь период — 7 587 560.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 248,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,9 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,2 млн).