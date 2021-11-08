Вещи Эми Вайнхаус проданы на благотворительном аукционе за 4 млн долларов

Более 800 предметов, принадлежавших певице Эми Вайнхаус, ушли с молотка на благотворительном аукционе. Вырученные деньги — а это более 4 млн долларов (286 млн рублей) — пойдут в фонд помощи подросткам с проблемами зависимости, созданный родителями артистки.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на частный аукционный дом Julien’s Auctions, самым дорогим лотом стало платье, которое Эми надела на свое последнее выступление в Белграде в 2011 году, за месяц до своей смерти.

Мини-платье с короткими рукавами, созданное дизайнером и стилистом Вайнхаус Наоми Парри, ушло с молотка за 243 тыс. долларов (17,5 млн рублей). Это в 16 раз больше первоначальной оценки.