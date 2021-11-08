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Вещи Эми Вайнхаус проданы на благотворительном аукционе за 4 млн долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:44

Более 800 предметов, принадлежавших певице Эми Вайнхаус, ушли с молотка на благотворительном аукционе. Вырученные деньги — а это более 4 млн долларов (286 млн рублей) — пойдут в фонд помощи подросткам с проблемами зависимости, созданный родителями артистки.

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на частный аукционный дом Julien’s Auctions, самым дорогим лотом стало платье, которое Эми надела на свое последнее выступление в Белграде в 2011 году, за месяц до своей смерти.

Мини-платье с короткими рукавами, созданное дизайнером и стилистом Вайнхаус Наоми Парри, ушло с молотка за 243 тыс. долларов (17,5 млн рублей). Это в 16 раз больше первоначальной оценки.

© Kevin Winter/Getty Images

Следующей по стоимости вещью стала красная кожаная сумочка Moschino в форме сердца, которую Вайнхаус взяла на церемонию вручения Brit Awards в 2007 году. Ее продали за 204,8 тыс. долларов, что в 13 раз превысило первоначальную оценку.

© Kevin Winter/Getty Images

Эми Вайнхаус умерла в июле 2011 года в своем доме на севере Лондона из‑за алкогольного отравления. Перед смертью она работала над новым альбомом, но все демо были уничтожены генеральным директором лейбла артистки Universal Music UK Дэвидом Джозефом. По его словам, он хотел предотвратить посмертную публикацию незаконченных материалов певицы.

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