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Би-би-си выпустит новый документальный фильм об Эми Уайнхаус. В нем участвует мать певицы

Юлия Онодэра
Вчера в 22:50

Би-би-си выпустит новый документальный фильм об Эми Уайнхаус, приуроченный к десятилетней годовщине смерти британской певицы. Об этом медиакомпания сообщила на своем сайте.

В картине примет участие мать погибшей артистки Дженис Уайнхаус. К работе над фильмом ее подтолкнул прогрессирующий рассеянный склероз, который угрожает лишить женщину воспоминаний.

Дженис Уайнхаус обещает предложить поклонникам дочери «понимание ее корней и более глубокий взгляд на настоящую Эми». «Я не чувствую, что мир знал настоящую Эми, ту, которую я воспитала», — поясняет она.

По словам создателей картины, она представит версию событий в жизни певицы, отличную от той, которую рассказывали ранее. Помимо матери, в фильме появятся другие родственники Эми Уайнхаус и ее друзья.

Лента, как отмечают ее авторы, покажет «новую женскую интерпретацию» жизни, любовных отношений и наследия артистки. Картина под названием «Эми Уайнхаус: 10 лет спустя» выйдет в эфир в июле.

Самая известная документальная работа об Эми Уайнхаус появилась в 2015 году, ее снял режиссер Асиф Кападиа — он получил за этот фильм «Оскар». В ближайшее время на экраны также выйдет байопик о певицы — он должен стать ответом ленте Кападиа.

Эми Вайнхаус умерла в июле 2011 года. Причиной смерти певицы стало алкогольное отравление. До смерти Вайнхаус работала над новым альбомом, но все демо были уничтожены генеральным директором ее лейбла Universal Music UK Дэвидом Джозефом. По словам Джозефа, он хотел предотвратить посмертную публикацию незаконченных материалов певицы.

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