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В Ярославле завели административное дело на главу клуба «Десантник» за перформанс «Смерть *******»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:06

Против руководителя ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачева возбуждено административное дело. Об этом сообщает «Дождь»* со ссылкой на документы прокуратуры.

Подопечные Палачева во время выступления разбили кирпич с надписью «Смерть ******* (гомосексуалам. — Прим. ред.)». По данным «Дождя», руководителя клуба обвинили в распространении информации, которая «вредит развитию детей» (часть 1 статьи 6.17 КоАП). Максимальное наказание по этой статье — штраф до 10 тысяч рублей. Данных об административном производстве на сайте ярославской прокуратуры и в картотеке судебного участка, куда передано дело, найти не удалось.

Инцидент произошел 29 августа. «Мы рассматриваем такие выпады как призыв к убийству. Заявление в правоохранительные органы уже написано. В зале находились маленькие дети. Такое поведение просто недопустимо», — заявил после случившегося глава местного отделения организации ветеранов чеченской войны «Защитник» Тарас Сидорин.

Руководитель «Десантника» Андрей Палачев сообщил, что его воспитанники «просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент». По его мнению, ничего предосудительного в сцене не было, а «******* вообще в России делать нечего».

Палачев добавил, что не намерен наказывать юных десантников за перформанс. «Они просто „дырявых“ не любят, я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вот эта вся *******», — заявил он.

Администрация Дворца культуры имени Добрынина, где происходило шоу, также осудила постановку. Против выступил и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. «Нецензурная брань в пропаганде патриотического воспитания недопустима. Возведение конфликта в ранг патриотического воспитания недопустимо», — подчеркнул он.

Крупин добавил, что сам выступает «противником проведения пропаганды ЛГБТ-сообщества». Тем не менее, он заверил, что будет проведена проверка и найдены ответственные за оскорбительный эпизод в программе «Десантника».

*«Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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