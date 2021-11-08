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Около 110 тыс. московских предприятий смогут получить новые меры поддержки от столичных властей

Виктория Шанина
Сегодня в 11:52

Власти Москвы введут новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, претендовать на них смогут около 110 тыс. предприятий. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам Ефимова, на предприятиях, подходящих под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудится 3,5% от общего числа работающих москвичей. В общей сложности такие компании дают рабочие места примерно 284 тыс. человек.

В числе потенциальных получателей поддержки оказались предприятия, оказывающие услуги в сфере общественного питания, автомобильных грузоперевозок, в области спорта, развлечений, культуры и искусства, а также стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты.

Наиболее пострадавшие сектора экономики смогут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Она предусматривает выдачу кредита на 18 месяцев по ставке 3% при условии, что численность сотрудников сохранится на уровне не ниже 90%.

Максимальный объем кредита составит 300 млн рублей и будет рассчитываться по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев». В течение первых шести месяцев предпринимателя освободят от уплаты кредита и процентов по нему.

Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, выплаты начнутся с 15 ноября.

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин анонсировал ряд новых мер поддержки малого и среднего бизнеса. В том числе освобождение от уплаты НДС компаний с заработком менее 2 млрд рублей в год, а также от комиссии за использование системы быстрых платежей при расчете с физлицами.

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