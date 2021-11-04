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На борту разбившегося под Иркутском грузового Ан-12 находились 9 человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:54

На борту разбившегося в Иркутске грузового лайнера Ан-12 находились 9 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления МЧС по региону Андрея Рябоволова.

Он рассказал, что среди них было пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ были обнаружены погибшими шесть человек. Тела доставлены в Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», — добавил Рябоволов.

По его словам, из девяти человек четверо граждане России, трое — Беларуси, а двое -Украины. Ранее губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что на борту находились гендир и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье».

3 ноября лайнер АН-12 разбился в районе села Пивовариха в Иркутской области, недалеко от аэродрома. Самолет пропал с радаров, когда заходил при посадке на второй круг. После крушения воздушное судно загорелось.

В настоящее время специалисты обнаружили уже второй бортовой самописец. По предварительным данным, катастрофа произошла из‑за погодных условий или технической неисправности воздушного судна.

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