Под Иркутском разбился грузовой Ан-12. Погибли семь человек

Грузовой лайнер АН-12 разбился в районе села Пивовариха в Иркутской области, недалеко от аэродрома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Самолет пропал с радаров, когда заходил при посадке на второй круг. После крушения воздушное судно загорелось. На месте работают пожарные и спасатели.

По данным МЧС, на борту находились восемь человек. Источник ТАСС сообщает, что АН-12 принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно-12».

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет. Собеседник «Интерфакса» говорит, что при крушении погибли два пилота. Еще пять человек выжили, им оказывают медицинскую помощь. ТАСС со ссылкой на источник в спасательных службах пишет, что выживших на месте крушения не обнаружено.

По предварительным данным, катастрофа произошла из‑за ошибки пилотирования или технической неисправности.