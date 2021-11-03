Эминем выступил вместе со своим кумиром LL Cool J, который вошел в Зал славы рок-н-ролла

В конце октября в Зал славы рок-н-ролла добавили рэперов Jay-Z и LL Cool J. Награды исполнителям вручал Dr. Dre, а после этого рэперы исполнили несколько своих треков.

Во время выступления LL Cool J на сцену вышел Эминем, давний поклонник классика хип-хопа. Он не раз признавался, что при написании текстов черпал вдохновение из творчества LL Cool J. На одной сцене они исполнили «Rock the Bells» с дебютного альбома LL Cool J «Radio» 1985 года.