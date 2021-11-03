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Эминем выступил вместе со своим кумиром LL Cool J, который вошел в Зал славы рок-н-ролла

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:41

В конце октября в Зал славы рок-н-ролла добавили рэперов Jay-Z и LL Cool J. Награды исполнителям вручал Dr. Dre, а после этого рэперы исполнили несколько своих треков.

Во время выступления LL Cool J на сцену вышел Эминем, давний поклонник классика хип-хопа. Он не раз признавался, что при написании текстов черпал вдохновение из творчества LL Cool J. На одной сцене они исполнили «Rock the Bells» с дебютного альбома LL Cool J «Radio» 1985 года.

После сюрприза с Эминемом на сцену вышла Дженнифер Лопес. Вместе с LL Cool J она спела их фит «All I Have», выпущенный в 2002 году.

Джеймса Тодда Смита (настоящее имя LL Cool J) номинировали на попадание в Зал славы рок-н-ролла шесть раз начиная с 2010 года. В 2020 году, в разгар протестов в США против расизма, он записал двухминутный ролик, на котором а капелла читал о произволе полиции и противоречиях, накопившихся в американском обществе.

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