«Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю»: LL Cool J зачитал рэп о расизме

«Меня нельзя купить при помощи чека на 1200 долларов, — заявил Смит, — даже если на них я смогу долго есть».

Одетый в худи с надписью «Black Lives Matter», отсылающей к одноименному движению, рэпер две с половиной минуты а капелла читал о произволе полиции и противоречиях, накопившихся в американском обществе из‑за расизма.

Американский хип-хоп-исполнитель и продюсер Джеймс Тодд Смит , известный как LL Cool J, зачитал рэп о расизме на фоне протестов в США. Он выложил видео в инстаграме.

«Моя мама не была богатой, но она заслужила мое уважение», — зачитал LL Cool J. В целом в а капелла-треке большое внимание уделяется финансовым проблемам темнокожих в Америке.

«Богачи забрали себе все, теперь мы все грабим,/Чувствуя себя, как тигр в клетке, которого дергают, чтобы он исполнял номера/Вот почему я зажег огонь, кричал и бросал кирпичи,/Они пытались задавить меня, арестовать и так далее», — заявляет музыкант в видео.

«Америка — это кладбище, заполненное костями чернокожих, — подытожил рэпер в конце ролика. — Мы отказываемся жить в аду, пока вы живете в раю. Быть темнокожим в США — все равно что играть в кости, но ставка — человеческая жизнь».

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере Секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.