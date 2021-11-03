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Опрос: только четверть россиян знают о присуждении нобелевки Муратову. Большинство это не интересует

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:40

Три четверти россиян не слышали о присуждении Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Лишь 26% респондентов знают о награде журналиста, следует из результатов опроса «Левада-центра»*.

Больше всего об этом осведомлены россияне 55 лет и старше — их более трети (37%). 15% опрошенных в возрасте 18–24 лет также слышали о нобелевке для Муратова, среди участников опроса в возрасте 25–39 лет — 16%.

Эта новость не вызвала интереса у 64% россиян. 26% заявили о положительных эмоциях, 5% — об отрицательных.

Большинство респондентов (72%) затруднились назвать других соотечественников, которые когда‑либо получали Нобелевскую премию. 11% вспомнили президента СССР Михаила Горбачева, 10% — академика Андрея Сахарова, 7% — писателя Александра Солженицына, 4% — физика Жореса Алферова, по 2% — писателей Михаила Шолохова и Ивана Бунина, а также поэта Иосифа Бродского.

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира в 2021 году двум журналистам — россиянину Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Рессе «за их усилия по защите свободы выражения мнений».

«Афиша Daily» рассказывала подробно о биографии и профессиональной деятельности Муратова, а также собрала комментарии общественных деятелей, которые попытались объяснить решение Нобелевского комитета.

* «Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

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