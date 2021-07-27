В Беларуси сайт и соцсети телеканала «Белсат» признали экстремистскими

В Беларуси сайт и все социальные сети польского телеканала «Белсат» признали экстремистскими. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря Министерства внутренних дел страны.

Такое решение принял суд Железнодорожного района Гомеля по итогам проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. Какие именно нарушения обнаружили в деятельности телеканала, не уточняется.

«Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста», — отметили в ведомстве.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий преимущественно на белорусском языке. Прошлым летом он активно освещал массовые протесты в городах Беларуси, произошедшие из‑за несогласия граждан страны с итогами президентских выборов.

Ранее в Беларуси заблокировали сайт издания «Наша Нiва». У сотрудников прошли обыски, некоторых из них арестовали. Следом за этим журналисты сообщили, что больше не будут работать на территории страны.