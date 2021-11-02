Минобрнауки разрешило российским вузам проложить дистанционное обучение после 8 ноября

Российские вузы смогут продолжить обучение студентов в дистанционном формате после 8 ноября. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

Кроме того, вузам разрешили принять в удаленном режиме промежуточную аттестацию.

20 октября Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который распространяется на всю Россию. Ряд регионов, включая Москву и Петербург, ввели на этот период частичный локдаун.

После этого Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение. По информации «Интерфакса», большинство учебных заведений отвели это время под самостоятельную работу студентов, а занятия, за исключением индивидуальных консультаций, решили не проводить.