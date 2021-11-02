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Евгения Беркович заявила, что стала режиссером МХАТа имени Горького

Семён Гудошников
Сегодня в 16:17

Евгения Беркович изменила в фейсбуке данные о месте работы. Она указала, что теперь работает режиссером Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Пост со скрином своей новой должности она подписала «Ну вот так».

Некоторые пользователи выразили сомнения в честности слов режиссера. Они спросили у Беркович, не шутка ли это, но пока не получили ответа. «Афиша Daily» тоже ждет официального комментария от постановщицы.

Беркович — участница «Седьмой студии» и режиссер «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. В 2007 году она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по специальности «театровед-менеджер». С 2008 по 2013 год училась в Школе-студии МХАТ на курсе Серебренникова, в режиссерской группе.

Накануне свой пост покинул художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. Он заявил, что ему предложил уволиться директор театра Владимир Кехман. Озвученная им причина — отношение Боякова к экс-худруку и бывшему директору МХАТа Татьяне Дорониной. Бояков написал заявление об уходе, несмотря на пятилетний контракт. Кто займет его место, пока неизвестно.

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