Евгения Беркович заявила, что стала режиссером МХАТа имени Горького

Евгения Беркович изменила в фейсбуке данные о месте работы. Она указала, что теперь работает режиссером Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Пост со скрином своей новой должности она подписала «Ну вот так».

Некоторые пользователи выразили сомнения в честности слов режиссера. Они спросили у Беркович, не шутка ли это, но пока не получили ответа. «Афиша Daily» тоже ждет официального комментария от постановщицы.