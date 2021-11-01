Первый российский регион объявил о продлении режима нерабочих дней

Новгородская область стала первым российским регионом, который продлил режим нерабочих дней. Об этом заявил губернатор Андрей Никитин на заседании регионального оперштаба по ситуации с COVID-19.

Нерабочие дни в Новгородской области продлят еще на неделю — с 8 по 14 ноября включительно. «В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты», — сказал Никитин.

20 октября Владимир Путин подписал указ о режиме нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, который распространяется на всю Россию. Ряд регионов, включая Москву и Петербург, ввели на этот период частичный локдаун.

Некоторые субъекты решили объявить нерабочими и дни до 30 октября. В их числе и Новгородская область, где соответствующий режим начался с 25 октября. За время пандемии в регионе зарегистрирован 50 641 случай ковида, из которых 284 — за последние сутки (это максимум для области).