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Минздрав разрешит использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Виктория Шанина
Сегодня в 15:32

Вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться в России только для повторной прививки от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области, пишет ТАСС.

Соответствующие изменения будут прописаны в методических рекомендациях по вакцинации. Поправки появятся в инструкции уже 30 октября.

Глава Минздрава отметил, что такое решение было принято из‑за распространения «Дельта»-штамма. По его словам, для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Мурашко добавил, что во Владимирской области на данный момент привито мало жителей старше 60 лет. «Это на сегодняшний день категория, которая в первую очередь заболевает [коронавирусом] и заболевает тяжело», — сказал он.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новый сертификат о вакцинации от коронавируса. Документы, полученные ранее, будут автоматически переоформлены на портале до 1 марта 2022 года.

По данным оперштаба по ситуации с заболеванием, в России полную вакцинацию от коронавируса прошли 50,9 млн граждан. Уровень коллективного иммунитета в стране — 46,8%.

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