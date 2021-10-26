Минздрав показал новый сертификат вакцинации от коронавируса

Приказ ведомства вступает в силу 8 ноября. На двух листах документа указаны персональные данные пациента, сведения о прививке, а также информация о противопоказаниях и перенесенном коронавирусе.

Министерство здравоохранения России утвердило новый сертификат о вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Сертификат и QR-код появятся в электронном виде на госуслугах на русском и английском языках не позднее чем через три дня после вакцинации. Документы, полученные ранее, будут автоматически переоформлены на портале до 1 марта 2022 года.

Согласно официальным данным, в России полную вакцинацию от коронавируса прошли 49,1 млн граждан. Уровень коллективного иммунитета в стране — 45,7%.